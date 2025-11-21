Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak

Sürecin ilk adımı, Fatma Y.'nin üvey oğlu R.Y.'nin 15 Ağustos 2020'de ranzadan düşerek hayatını kaybetmesiyle başladı. Olayın ardından yürütülen soruşturma sonucunda Fatma Y. hakkında 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan iddianame hazırlandı.

Kayseri 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda, 14 Eylül 2021'de görülen karar duruşmasında Fatma Y., 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme, sanığın sabıkasız olmasını göz önünde bulundurarak, cezanın 5 yıl süre ile ertelenmesine (hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına) karar verdi.

İşkence merkezine dönen bakımevi hakkında karar çıktı: Engellilere dışkı yedirip cinsel istismarda bulundular!

SES KAYDI DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI

Diğer yandan, Fatma Y.'nin eşi C.Y., oğlu R.Y.'nin ölümünün ardından kızı B.Y.'nin ve eşinin davranışlarından şüphelenerek eve bir ses kayıt cihazı yerleştirdi. 15 Ağustos 2020 ile 10 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan kayıtlarda, Fatma Y.'nin, üvey kızı B.Y.'ye farklı tarihlerde hakaret ettiği, eziyette bulunduğu ve insan dışkısı yedirdiği ortaya çıktı. Bu deliller üzerine baba C.Y.'nin şikayetiyle Fatma Y. hakkında bu kez 'Eziyet' suçundan ayrı bir dava açıldı.

EZİYET SUÇUNDAN 5 YIL HAPİS CEZASI KESİNLEŞTİ

Kayseri 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'çocuğa karşı eziyet' davasının karar duruşmasında mahkeme, sanık Fatma Y.'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın daha önce başka bir suçtan mahkumiyetinin bulunması ve suçun önemini dikkate alarak, sanık hakkında herhangi bir 'iyi hal' indirimi uygulamadı.

Diyarbakır'da çocuklara dışkı eziyetinde yeni gelişme! Muhtar konuştu

Mağdur B.Y.'nin avukatı Mustafa Avşar, sanığın daha ağır bir ceza alması gerektiği gerekçesiyle karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Ancak Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin bir aykırılık bulunmadığını belirterek itiraz talebini esastan reddetti ve 5 yıllık hapis cezasını oy birliğiyle onadı.

ERTELENEN KARAR KALDIRILDI, YENİDEN YARGILAMA YOLU AÇILDI

Fatma Y.'nin, üvey kızına eziyet suçundan aldığı 5 yıllık hapis cezasının kesinleşmesi, ilk davayı da doğrudan etkiledi. R.Y.'nin ölümüyle ilgili davada verilen ve 5 yıl süreyle ertelenen 1 yıl 8 ay hapis cezası kararı, Fatma Y.'nin bu denetim süresi içerisinde kasıtlı yeni bir suç işlemesi nedeniyle kaldırıldı. Bu hukuki gelişme sonucunda, Fatma Y.'nin, üvey oğlu R.Y.'nin ölümüyle ilgili olarak Kayseri 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan yeniden yargılanmasının yolu açıldı.