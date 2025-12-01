Üsküdar'da ahşap köşk alev alev yandı

Üsküdar'ın Kısıklı Mahallesi'nde tadilat halinde olan ahşap bir köşk gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Büyük Çamlıca Caddesi üzerinde bulunan binanın çatısından yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Artvin’de bahçedeki yangın ormana sıçradı! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı

YANGIN BİNAYI SARDI

Alevlerin kısa sürede tüm binayı sarması üzerine itfaiye ekipleri yoğun bir müdahale gerçekleştirdi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olası bir yaralanma durumuna karşı hazır bekledi.

Yangın söndürüldü ama Karadeniz'de kriz bitmedi: KAIROS tankeri sürükleniyor

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucunda yangın tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın nedeniyle binada maddi hasar meydana gelirken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemelerine devam ederken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.