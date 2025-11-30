Artvin’de bahçedeki yangın ormana sıçradı! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı

Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Başoba köyündeki bir bahçede sabah saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormana sıçradı.

3 katlı binanın kömürlüğünde korkutan yangın! Kısa sürede yer yeri sardı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, örtü yangınını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA!

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Ormanlık alana sıçrayan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Artvin Orman Bölge Müdürlüğümüzce yangın yerine 4 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 1 su tankeri, iş makineleri ve yaklaşık 100 personel sevk edilmiş olup, AFAD’ın koordinesinde çevre itfaiye birimleri ile il özel idaresi ekiplerince destek sağlanmaktadır. Örtü yangını şeklinde gerçekleşen yangın kısmen kontrol altına alınmış olup aşırı rüzgar nedeniyle söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

“ÇAYLIK ARAZİLERE DOĞRU İLERLİYOR”

Yangın bölgesinden video paylaşan köy sakini Harun Aksu, rüzgarın yangını sürekli büyüttüğünü ifade etti ve "Başoba Köyü’nde bu sabah büyük bir yangın çıktı. Rüzgar çok şiddetli olduğu için alevler hızla yayılıyor. Yangın 5 ayrı merkezde başlamıştı, şu anda 6 merkezde etkili. Çaylık arazilere doğru ilerliyor. İtfaiye ekipleri çalışıyor ama orman içi yollar olmadığı için bazı bölgelere ulaşmak çok zor" ifadelerini kullandı.

Yangının 300–400 dönümlük alanı etkilediğini ve çay bahçelerinin bulunduğu bölgeye kadar ilerlediğini ifade eden Aksu, yangının anız yakma nedeniyle çıkmış olabileceğini belirterek rüzgarın etkisiyle alevlerin çevre köylere sıçrama riskinin sürdüğünü kaydetti.

TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN MÜDAHALE EDİLİYOR!

Alevlerin özellikle Yoldere, Çavuşlu ve Yıldırı köyleri yönünde ilerlediği ve tepelerde yeni yangın merkezleri oluştuğu bildirilirken etkililer, yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve rüzgârın etkisinin azalmasının kritik önem taşıdığını belirtti.