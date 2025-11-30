3 katlı binanın kömürlüğünde korkutan yangın! Kısa sürede yer yeri sardı

3 katlı binanın kömürlüğünde korkutan yangın! Kısa sürede yer yeri sardı
Yayınlanma:
Rize’de 3 katlı binanın kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üst katlara sıçramadan söndürüldü.

İlçeye bağlı Engindere Mahallesi’nde engebeli arazide yer alan 3 katlı binanın kömürlüğünde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Beyoğlu'nda yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldıBeyoğlu'nda yangında mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

ALEVLER KISA SÜREDE KÖMÜRLÜĞÜ SARDI

Alevler kısa sürede kömürlüğü tamamen sararken, yoğun dumanı gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE ARACI GİDEMEDİ, HORTUMLAR TAŞINARAK YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Araçların ulaşamadığı eve ekipler, itfaiye hortumlarını yamaç araziden taşıyarak yangına müdahale etti. Alevler, itfaiyenin çalışmasıyla üst katlara sıçramadan söndürüldü.

Ekipler soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

