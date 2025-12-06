Ünlü televizyoncu MÜSİAD gezisi dönüşü gümüş kaçakçılığından gözaltına alındı

Eskişehir'de yayın yapan iktidar medyasından Milli İrade Gazetesi ve Kanal 26'ın sahibi Gökhan Yıldırım gözaltına alındı. Yıldırım'ın Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çin'e gittiği ve dönüşünde gözaltına alındığı aktarıldı.

Çin dönüşü gözaltın alınan Gökhan Yıldırım'a gümüş kaçakçılığı ile suçlaması yapıldı.

Öte yandan Yıldırım'ı kısa süre önce MÜSİAD'dan ziyaret yapıldığı haber olmuştu.