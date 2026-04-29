Üniversiteli kadınların fotoğraflarını çalıp 'oylama' konusu yapmıştı: 8,5 yıl hapsi isteniyor!

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde yaşanan olayda, yazılım mühendisi Yiğit Efe İren’in kız öğrencilerin fotoğraflarını çaldığı ve bu fotoğrafları bir internet sitesine yüklediği belirlendi. İren’in, öğrencilerin fotoğraflarını bu platform üzerinden 'en güzel' ve 'en çirkin' gibi kategoriler altında oylamaya sunduğu saptandı.

SAVCILIKTAN BİLİŞİM SUÇLARI KAPSAMINDA İDDİANAME

Sabah gazetesinde yer alan habere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yiğit Efe İren’in işlediği iddia edilen suçlar kalem kalem sıralandı. Savcılık; İren’in "Bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

8,5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianame kapsamında sanık Yiğit Efe İren için 2 yıl 9 aydan 8,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Üniversitedeki 'kim güzel kim çirkin' oylamasına ilişkin tamamlanan soruşturmada, sanığın bilişim sistemlerine müdahalesi ve kişisel verileri yayma eylemi suçlamaların odağında yer aldı.

İKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Soruşturma dosyasında adı geçen diğer şüpheliler hakkında da karar verildi. Dosya kapsamında incelenen Rüstem Ege ve Yaşar Akif Ender hakkında savcılık tarafından takipsizlik kararı verildiği belirtildi.