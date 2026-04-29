Üniversiteli kadınların fotoğraflarını çalıp 'oylama' konusu yapmıştı: 8,5 yıl hapsi isteniyor!

Üniversiteli kadınların fotoğraflarını çalıp 'oylama' konusu yapmıştı: 8,5 yıl hapsi isteniyor!
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde öğrencilerin fotoğraflarını sistemden çalarak kurduğu internet sitesinde 'en güzel' ve 'en çirkin' başlıklarıyla oylamaya açan yazılım mühendisi Yiğit Efe İren hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirip yayan İren için 8,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde yaşanan olayda, yazılım mühendisi Yiğit Efe İren’in kız öğrencilerin fotoğraflarını çaldığı ve bu fotoğrafları bir internet sitesine yüklediği belirlendi. İren’in, öğrencilerin fotoğraflarını bu platform üzerinden 'en güzel' ve 'en çirkin' gibi kategoriler altında oylamaya sunduğu saptandı.

SAVCILIKTAN BİLİŞİM SUÇLARI KAPSAMINDA İDDİANAME

Sabah gazetesinde yer alan habere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yiğit Efe İren’in işlediği iddia edilen suçlar kalem kalem sıralandı. Savcılık; İren’in "Bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

8,5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianame kapsamında sanık Yiğit Efe İren için 2 yıl 9 aydan 8,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Üniversitedeki 'kim güzel kim çirkin' oylamasına ilişkin tamamlanan soruşturmada, sanığın bilişim sistemlerine müdahalesi ve kişisel verileri yayma eylemi suçlamaların odağında yer aldı.

İKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Soruşturma dosyasında adı geçen diğer şüpheliler hakkında da karar verildi. Dosya kapsamında incelenen Rüstem Ege ve Yaşar Akif Ender hakkında savcılık tarafından takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Türkiye
Edirne’de oteller tamamen doldu: Akın akın geliyorlar
Edirne’de oteller tamamen doldu: Akın akın geliyorlar
Gezmek için gittiği şelale sonu oldu! Başına kaya parçası düştü!
Gezmek için gittiği şelale sonu oldu! Başına kaya parçası düştü!