Üniversite öğrencisinin kahreden ölümü! Ambulans bu kez hayat kurtarmadı

Yayınlanma:
Samsun’un Atakum ilçesinde ambulansın çarptığı motosikletteki Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi Nijat Kazimli (19), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Atakum ilçesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük kavşağında meydana geldi.

Adana'da kahreden ölüm: 11 yaşındaki abla, kardeşini kurtarmaya çalışırken öldüAdana'da kahreden ölüm: 11 yaşındaki abla, kardeşini kurtarmaya çalışırken öldü

İddiaya göre, Ş.K. yönetimindeki Sinop Sağlık İl Müdürlüğü’ne ait 57 AAG 590 plakalı ambulans, kavşakta OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Azerbaycan uyruklu Nijat Kazimli’nin kullandığı 48 ADC 584 plakalı motosiklete çarptı.

GÖTÜRÜLDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Kazimli, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazimli, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası götürüldüğü OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

