Ümraniye'de seyir halindeki otomobilde yangın

İstanbul, Ümraniye'de, TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, TEM Otoyolu Ümraniye geçişi Ataşehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyreden bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda otomobildeki yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangın ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. (AA)