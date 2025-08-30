Ulu Önder Atatürk'ün bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinde yer alan ve ilk kez gün yüzüne çıkarılan Mustafa Kemal Atatürk görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı. 1935 ya da 1936 yılında çekildiği tahmin edilen görüntülerde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Florya Deniz Köşkü’nde kendisini karşılayan çocuklarla birlikte görülüyor.

Bakan Ersoy mesajında şunları söyledi:

“İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103. yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi’nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken, Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkarttığı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum.”

Ersoy, mesajını şu ifadelerle tamamladı: