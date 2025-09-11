Ülke geneli ortak yazılı sınav takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ülke geneli ortak yazılı sınavların 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilk kez 2023-2024 eğitim öğretim yılında başlatılan ortak sınavların başarılı sonuçlar vermesi üzerine uygulamanın bu yıl da devam edeceği bildirildi.

Belirlenen takvime göre 6, 7, 8, 9 ve 10’uncu sınıf düzeylerinde toplam 10 ortak yazılı sınav yapılacak.

SINAV TAKVİMİ

Takvime göre, 1'inci dönem 1'inci yazılı sınavları Kasım 2025’te; 7'nci sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı, 8'inci sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba, 9'uncu sınıf matematik dersi için 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek. 2'nci dönem 1'inci yazılı sınavları Nisan 2026'da; 6'ncı sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6'ncı sınıf ve 8'inci sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba, 10'uncu sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve 10'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 10 Nisan Cuma günü yapılacak. 2'nci dönem 2'nci yazılı sınavları ise Haziran 2026'da; 7'nci sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı, 9'uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.

Bakanlık açıklamasında, bu sınavlarda açık uçlu sorulara yer verileceği, böylece öğrencilerin konuları ne kadar anladığının ölçüleceği belirtildi. Ayrıca, öğretmenlerin öğrencilere daha nitelikli geri bildirim verebilmesi ve öğrenme sürecinin şekillenmesi açısından da sınavların önemli veriler sağlayacağı ifade edildi.