Üçü polis biri avukat toplam 7 kişiye, Suriyeli ismi yağmadan dava açıldı!

Dinçer GÖKÇE

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava dosyasına göre, olay geçen 1 Ocak günü yaşandı. İstanbul Barosu’na üye avukat Dürdane Babayev (29), arkadaşı Naci Ok (30) ile Suriyeli Salaheddin Ali (33), Suriyeli bir grubun belli araçlarla para taşıdığını tespit etti. Bu kişiler, anılan grubun muhasebecisi Muhammed Eltavil (27) ile temasa geçti. Bu kişiler, Eltavil’in iddiasına göre, bu kişiyi tehdit ederek kendileri ile işbirliği yapmaya zorladı.

MUHASEBECİ KÖSTEBEKLİK YAPTI!

Suriyeli şirketin muhasebesinde çalışan Muhammed Eltavil, para taşıma çantalarından birine GPS cihazı koydu. Bu sayede, para dolu çantanın olduğu araç anbean takip edilebilecekti. Plana göre, araç anbean takip edilecek; polisler eli ile durdurulduğunda ise söz konusu para alınacaktı.

POLİS AMİRİ İKİ MEMURU DA DAHİL ETTİ!

Azeri asıllı Av. Dürdane Bababyev, ikinci aşamada, planı hayata geçirebilecek polisler ile ilgili süreci de Güngören’de görevli polis amiri Emrah Aslanergün (34) ile görüştü. Dava dosyasına göre, Babayev ile Aslanergün bir süredir yakın ilişki içindeydi. Aslanergün, söz konusu planı polis memurları Kenan Uysal ve Mehmet Emin Tunç ile de paylaştı.

POLİS KIYAFETLERİNİ GİYDİLER

1 Ocak günü de, planın hayata geçirilmesi için gerekli hazırlıklar yapıldı. Naseraldin Naser isimli şoförün kullandığı araç Bahçelievler’de durduruldu. Aracı durduran polis memurlarının üzerinde, polis kıyafetleri de bulunuyordu. Polisler, Naser’i aracından indirip üst araması yaptı. Bir süre sonra Naser’e kelepçe takıldı. Naser, Aslanergün’e ait araca konuldu. Bu araca, polis memurları Kenan Uysal (27) ve Mehmet Emin Tunç (28) da bindi.

İÇİ PARA DOLU ÇANTA ALINDI

Bir süre sonra Aslanergün, Naser’in kullandığı araçtaki para dolu siyah çantayı aldı. Çanta, Dürdane Babayev’in kullandığı araca konuldu. Bu süreçte, Naser duruma tepki gösterse de iki polisin sert tepkisi ile karşılaştı. Av. Babayev ve Emrah Aslanergün içi para dolu çanta ile olay yerinden uzaklaştı.

Dava dosyasına göre, yağmalanan para 10 milyon liraya yakın.

‘BİZ ALACAĞIMIZI ALDIK!’

Suriyeli Naser ise, iki polis memuru tarafından bir süre dolaştırıldıktan sonra, aracına yakın bir yere bırakıldı. Bu süreçte polislerin, bu kişiye “Biz alacağımızı aldık. Şimdi ister ülkene git ister başka yere” dediği iddiası savcılık iddianamesinde yer aldı.

3’Ü POLİS 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Üç polis eli ile yağmalanan çantada 170 bin dolar, 13 bin Euro ve 1.5 milyon TL bulunuyordu. Suriyelilerin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Şüpheliler kısa sürede yakalandı. Emrah Aslanergün, Kenan Uysal ve Mehmet Emin Tunç’un yanı sıra Av. Dürdane Babayev ve Naci Ok tutuklandı. Firari konumdaki Salaheddin Ali için ise yakalama kararı çıkarıldı

POLİS AMİRİ, AVUKATI SUÇLADI!

Şüpheliler yaptıkları savunmalarda ise, amaçlarının yağma olmadığını öne sürdü. Emrah Aslanergün, kendisini Av. Dürdane Babayev’in yanlış yönlendirdiğini söyledi. Aslanergün, Babayev’in, kendisine yabancı uyruklu bir müvekkilinden 20 bin dolar alacağı olduğunu ama parasını alamadığını söylediğini öne sürdü. Av. Babayev ise yağmalanan paradan haberinin olmadığını öne sürdü.

7 KİŞİ HAKKINDA İKİ AYRI SUÇTAN DAVA

Yürütülen savcılık soruşturması sonrası 7 kişi hakkında ‘yağma’ ve ‘kişiyi hürriyetinden alıkoyma’ suçlaması ile dava açıldı. Davanın ilk duruşması ise önümüzdeki kasım ayı başında yapılacak. Yağmalanan paranın sahibi olduğunu söyleyen Ahmad Mohannad Alrefae (46) de şikâyetçi konumda.