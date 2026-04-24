Üç dakika içinde araç tamamen yandı! Şoför son anda araçtan indi

Başakşehir'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan minibüs, kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Şoförünün son anda araçtan indiği minibüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda seyir halinde olan minibüste çıktı.

Edinilen bilgiye göre; jant yüklü kapalı kasa minibüsün motor kısmında dumanların yükseldiğini gören şoför Burak Özkaya, yol kenarına çektiği araçtan araçtan indi.

basaksehirde-seyir-halindeki-minibus-al-1276644-379945.jpg

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kısa sürede büyüyen alevler minibüsün ön kısmını sardı. Çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahalesi yetersiz kalırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

basaksehirde-seyir-halindeki-minibus-al-1276645-379945.jpg

Yangın sırasında araçta zaman zaman küçük çaplı patlamalar da meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

basaksehirde-seyir-halindeki-minibus-al-1276646-379945.jpg

"3 DAKİKA İÇİNDE ARAÇ TAMAMEN YANDI"

Yangın nedeniyle bulvarın her iki yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Araçta bulunan jantlar ise başka bir araca aktarıldı.

Yaşananları anlatan minibüs şoförü Burak Özkaya, “Bir anda önden dumanlar yükselince kendimi araçtan attım. 3 dakika içinde araç tamamen yandı. Jant taşıyorduk. Ölü ya da yaralı olmaması sevindirici" dedi. (DHA)

basaksehirde-seyir-halindeki-minibus-al-1276651-379945.jpg

basaksehirde-seyir-halindeki-minibus-al-1276650-379945.jpg

basaksehirde-seyir-halindeki-minibus-al-1276649-379945.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

