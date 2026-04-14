Popüler sosyal medya platformu Twitter (X), Türkiye genelinde ciddi erişim sorunları ve yavaşlama şikayetleriyle gündemde. Kullanıcılar son saatlerde platforma girişte, akış yenilemede ve gönderi paylaşımında büyük aksaklıklar yaşadıklarını dile getiriyor.

Dijital dünyada yankı uyandıran bu kesinti, milyonlarca kullanıcının eş zamanlı olarak sorun bildirmesiyle "erişim sorunu mu var?" sorusunu akıllara getirdi.

TWİTTER'A ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?

Hizmet kesintilerini takip eden platformlardan alınan verilere göre, kullanıcıların yaşadığı sorunlar üç ana başlıkta toplanıyor. Bildirilen arızaların dağılımı şu şekilde:

%37 Akış Sorunları: Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu ana sayfanın yenilenmediğini ve yeni gönderilerin yüklenmediğini belirtiyor.

%26 Sunucu Bağlantısı: Önemli bir kesim, platformun sunucularıyla iletişim kurulamadığına dair hata mesajlarıyla karşılaşıyor.

%21 Uygulama Hatası: Mobil uygulama üzerinden giriş yapmaya çalışanlar, uygulamanın beklenmedik şekilde kapandığını veya donduğunu rapor ediyor.

KULLANICILAR ALTERNATİF MECRALARA YÖNELDİ

Özellikle anlık haber takibi ve etkileşim için kullanılan X'teki bu yavaşlama, kullanıcıları diğer sosyal medya platformlarına yönlendirdi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, teknik ekiplerin arka planda sunucu optimizasyonu veya altyapı güncellemesi üzerinde çalışıyor olabileceği tahmin ediliyor.

Türkiye genelinde hissedilen bu yavaşlamanın ne kadar süreceği henüz belirsizliğini korurken, kullanıcılar "X çöktü mü?" etiketi altında diğer mecralarda paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Siber güvenlik uzmanları, bu tür durumlarda kullanıcıların hesap güvenliği için üçüncü taraf uygulamalara şüpheli girişler yapmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.