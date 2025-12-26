Tütün kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

Yayınlanma:
Samsun’da polis tarafından düzenlenen operasyonda 727 bin 200 boş makaron, 159 bin 600 doldurulmuş makaron ve 598 kilogram tütün ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da polis tarafından düzenlenen operasyonda 727 bin 200 boş makaron, 159 bin 600 doldurulmuş makaron ve 598 kilogram tütün ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Tütün ve Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli YakalandıTütün ve Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

OPERASYONDA 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında yürütülen çalışma kapsamında R.U. (32), A.U. (38), M.U. (36) ve E.Ç. (21) 24 Aralık'ta gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi sağlık kontrollerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 7 ikamet, 4 iş yeri, 2 depo ile araçlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 727 bin 200 boş makaron, 159 bin 600 doldurulmuş makaron, 598 kilogram kaçak tütün ile manuel sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay
Türkiye
5 yaşındaki çocuk diş çekimi sonrası hayatını kaybetmişti! Diş hekimi ile anestezi uzmanına hapis cezası
5 yaşındaki çocuk diş çekimi sonrası hayatını kaybetmişti! Diş hekimi ile anestezi uzmanına hapis cezası
Kayalıklardan düşen çoban mahsur kaldı: Ekipler seferber oldu
Kayalıklardan düşen çoban mahsur kaldı: Ekipler seferber oldu
Diyarbakır'da Rojin Kabaiş anısına kütüphane açıldı
Diyarbakır'da Rojin Kabaiş anısına kütüphane açıldı