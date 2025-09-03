Tutuklu Belediye Başkanı Ahmet Özer'den Özgür Çelik açıklaması

Yayınlanma:
Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Değerli yol arkadaşımız Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanımız ve çelik iradenin temsilidir. Kayyım zihniyeti ve yargı kararlarıyla siyasetin dizayn edilmesi Demokratik Türkiye ile örtüşmez. " dedi.

CHP’nin 8 Ekim 2023’te düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin davada CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına tepkiler çığ gibi gelmeye devam ediyor.

Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan CHP'li başkanlardan biri olan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, karar tepki göstererek bu uygulamalara son verilmesinin gelecek gelecek için önemli olduğunu söyledi.

"KAYIM ZİHNİYETİ DEMOKRATİK TÜRKİYE İLE ÖRTÜŞMEZ"

X hesabından açıklama yapan Özer, şunları söyledi:

"Değerli yol arkadaşımız Özgür Çelik, İstanbul İl Başkanımız ve çelik iradenin temsilidir. Kayyım zihniyeti ve yargı kararlarıyla siyasetin dizayn edilmesi Demokratik Türkiye ile örtüşmez.

Hukuk güvenliği ve hukuka güvene olumlu yansıması olmayacağı açık olan bu uygulamalara son verilmesi geleceğimiz için elzemdir."

ahmet-ozer.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

