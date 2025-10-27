'Türlerin kökeni'ni kitabını basan yayınevine 'mermili' tehdit

İzmir Kitap Fuarı’nda, Livera Yayınevi’nin standına kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından mermi bıraktı. Olayın yayınevinin yayımladığı Kim Bo Young’un “Türlerin Kökeni” adlı kitabıyla ilişkilendiriliyor. Olayı fark eden yayınevi çalışanları, polise haber verdi.

Merminin Charles Darwin’in evrim teorisini konu alan “Türlerin Kökeni” kitabıyla karıştırılması sonucu bırakıldığı düşünülüyor.

Polis, olayla ilgili şüphelileri tespit etmek amacıyla soruşturmayı sürdürüyor.

YAYINEVİNE KURŞUN BIRAKTILAR

Çevirmen Nuray Öngoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Fuarda yeterli düzeyde güvenlik kamerası olduğunu ve faillerin tespit edileceğini belirten Öngoğlu, "Yayınevine kurşun bırakarak tehdit etmeye de başlamışlar. Üstelik bu 'Türlerin Kökeni' o 'Türlerin Kökeni' değil. Ama bunu bile ayırt edemeyecek kadar cahil bir güruhla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.