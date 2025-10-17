Türkiye'nin meyve bahçesi kuruyor! "Sofralarımızda sebze ve meyve göremeyeceğiz"

"Su şehri" olarak bilinen Bursa, tarihinin en ciddi kuraklık dönemlerinden birini yaşıyor. Kente içme suyu sağlayan ana kaynaklardan Nilüfer Barajı tamamen kururken, Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi de dip noktaya ulaştı. Tarım arazilerinin sulanmasında hayati bir rol oynayan Gölbaşı Gölü'ndeki su seviyesinde de gözle görülür bir düşüş yaşanıyor.

Bursa Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün (BUSKİ) resmi verilerine göre, nüfusu 3 milyonu aşan ve günde ortalama 525 bin metreküp su tüketen şehirdeki barajların genel doluluk oranı yüzde 0,25 gibi endişe verici bir seviyeye gerilemiş durumda.

TARIMSAL ÜRETİM RİSK ALTINDA

Yaşanan su krizi, Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Bursa Ovası'ndaki tarımsal üretimi de doğrudan tehdit ediyor. Şeftali, armut, incir, kiraz, zeytin, çilek, üzüm, ceviz gibi meyvelerin yanı sıra Brüksel lahanası, enginar, domates ve fasulye gibi sebzelerin üretim merkezi olan Bursa'da, kuraklığın devam etmesi halinde üretimde ciddi sıkıntılar yaşanabileceği belirtiliyor.

"SOFRALARIMIZDA MEYVE VE SEBZE GÖREMEYECEĞİZ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Murat Demir, durumun ciddiyetine dikkat çekti. Demir, "Bursa'da su sadece içmek için değil, Türkiye’nin sebze ve meyve ihtiyacı için de çok önemli. Kuraklık nedeniyle göllerin ve barajların kuruması ciddi tehlike oluşturuyor. Bu sorun önümüzdeki günlerde de devam ederse, artık sofralarımızda, domates, patlıcan ve şeftali gibi sebze ve meyveleri de göremeyeceğiz" dedi.

"VAHŞİ SULAMADAN VAZGEÇİLMELİ"

Murat Demir, tarımda suyun verimli kullanılmasının önemine vurgu yaparak acil önlemler alınması gerektiğini belirtti. Demir, "Tarımın bildiğiniz gibi çok ciddi oranda su ihtiyacı vardır. Bursa'da 'salma sulama' dediğimiz vahşi bir sulama yapılmaktadır. Bundan vazgeçilip, müdahale edilmelidir. Devlet ve yerel yönetimler desteğiyle çiftçiye, tarım yapanlara, damla sulama ve yağmur sulama yapabilmesi için olanaklar sağlanmalı, teşvikler verilmeli ve destek olunmalıdır" diye konuştu.