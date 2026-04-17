Türkiye'de yakalanan en büyük pırlanta: 80 karatlık kaçak elmas sergilendi

Endonezya'dan kaçak getirilen 80 karatlık ve 3 milyon dolar değerindeki pırlanta Kapalıçarşı’da satılırken ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Endonezya’dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulan ve bugüne kadar ele geçirilen en büyük değerli taş olan 80 karatlık dev pırlantayı sergiledi. Piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon dolar olduğu tahmin edilen taşın, Kapalıçarşı’da satılmak üzereyken ele geçirildiği öğrenildi.

KAPALIÇARŞI’DA SUÇÜSTÜ OPERASYONU

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, değerli taş kaçakçılığına yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. 80 karatlık pırlantanın Kapalıçarşı’da el altından piyasaya sürülmeye çalışıldığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla taşı satmaya çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

ŞÜPHELİ SAYISI 6’YA YÜKSELDİ

Soruşturmayı derinleştiren polis, pırlantanın 12 Nisan’da Türkiye’ye giriş yaptığını belirledi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6’ya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TARİHİ BAŞARI: EN DEĞERLİ KAÇAK PIRLANTA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde basına sergilenen pırlanta, büyüklüğü ve berraklığıyla dikkat çekti. Yapılan incelemeler sonucunda bu taşın, Türkiye genelinde emniyet güçleri tarafından bugüne kadar ele geçirilen en büyük ve en yüksek maddi değere sahip kaçak pırlanta olduğu kayıtlara geçti. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

