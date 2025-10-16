Türkiye'nin havası en kirli üç ili belli oldu: Binlerce kişi ölmüş!

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun raporuna göre Türkiye'de hava kirliliği nedeniyle 62 bin kişi yaşamını yitirdi. Raporda, kirliliğin ülke ekonomisine yılda 138 milyar dolar maliyeti olduğu belirtilirken havası en kirli kentlerin ise Iğdır, Erzincan ve Kütahya olduğu belirtildi.

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun yeni raporu, Türkiye’de hava kirliliğinin yarattığı çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. Rapora göre, yalnızca 2024 yılında hava kirliliğine bağlı nedenlerden dolayı 62 bin kişi yaşamını yitirdi.

Uzmanlara göre, durgun rüzgar, ısınma için kullanılan fosil yakıtlar ve araç egzozları Türkiye’deki hava kirliliğinin başlıca sebeplerini oluşturuyor. Raporda, bu kirliliğin ülke ekonomisine her yıl 138 milyar dolarlık bir maliyet getirdiği de belirtildi.

EN KİRLİ İLLER: IĞDIR, ERZİNCAN VE KÜTAHYA

Platformun verilerine göre, Türkiye’nin havası en kirli şehirleri Iğdır, Erzincan ve Kütahya. İstanbul ve Ankara’da ise hava kalitesi “hassas” seviyede bulunuyor.

NTV'den Sena Gürbıyık'a konuşan Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü Deniz Gümüşel, “Eğer kentleşmenin planlı bir şekilde ilerlemesini sağlayabilirsek, bu bedel hızlı bir şekilde Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu kılavuz değerlere doğru indirilebilir ve karşılığında da ekonomik maliyet bu şekilde azaltılabilir” dedi.

hava-kirliligi-turkiye.jpg

“YASAL SINIR BULUNMUYOR"

Uzmanlar, Partikül Madde 2,5 (PM2.5) olarak bilinen ve akciğerlerin derinlerine kadar inebilen zararlı partiküller için Türkiye’de hâlâ bir yasal sınır değeri bulunmadığına dikkat çekiyor.

Çevre İçin Hekimler Derneği ve Temiz Hava Hakkı Platformu temsilcisi Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, “PM2.5 akciğerlerin en uç noktalarına kadar ilerleyip kan dolaşımına karışabiliyor. Bu yüzden sağlık için çok önemli. Partikül madde hava kirliliği, her yıl yaklaşık 7,8 milyon erken ölüme neden oluyor” dedi.

60 BİN YAŞAM KURTARILABİLİR

Raporda ayrıca, Türkiye’deki hava kirliliği düzeyinin Dünya Sağlık Örgütü standartlarına çekilmesi durumunda her yıl en az 60 bin kişinin hayatının kurtulabileceği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

