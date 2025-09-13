Türkiye bu cinayeti konuşmuştu: abla-kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Türkiye bu cinayeti konuşmuştu: abla-kardeş son yolculuklarına uğurlandı
Yayınlanma:
Kocaeli'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen hemşire ve kardeşinin cenazeleri, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toprağa verildi.

Kocaeli'de hastane morgundan alınan İpek ve Abdullah Barış Genç'in cenazeleri, Sapanca Yeni Camisi'ne getirildi.

Cenaze töreninde iki kardeşin yakınları, taziyeleri kabul etti.

Abla ve kardeşin cenazeleri, ikindi vakti kılınan namazın ardından Sapanca Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye kardeşlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Baro Başkanı Musa Adıyaman ile vatandaşlar katıldı.

OLAY

Ataevler Mahallesi Yaz Sokak'ta dün akşam saatlerinde Erhan D. (37), kardeşi Abdullah Barış G. (23) ile alışverişten dönen kız arkadaşı İpek G. (32) ile tartışmaya başlamıştı.

Tartışma sonucu Erhan D, tabancayla İpek ve Abdullah Barış Genç'e ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurmuştu.

Ağır yaralanan 3 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybetmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

