Türk masonlarının lideri gözaltına alındı!

Yayınlanma:
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Profesör Doktor Remzi Sanver Can Holdin'e ikinci dalgada operasyonda gözaltına alındı. Sanver, aynı zamanda eski Galatasaray Yönetimn Kurulu Sözcüsü ve eski Bilgi Üniversitesi rektörlüğü görevlerinde de bulundu.

Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon bugün (17 Ekim) gerçekleşti. 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve 26 kişi gözaltında alındı. Operasyonda hakkında ev hapsi verilen Kenan Tekdağ, yeniden gözaltına alındı.

Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, eski Bilgi Üniversitesi rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can da gözaltına alındı.

Remzi Sanver

Gözaltına alınan eski Bilgi Üniversitesi rektörü Remzi Sanver, aynı zamanda Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı. Sanver, Galatasaray Spor Kulübünde yöneticilik de yapmıştı.

Sanver, kamuoyuna masonluğu tanıtması ile tanınan bir isimdi. Sanver'in aynı zamanda halen Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi’nde (CNRS) araştırma profesörü olarak görev yaptığı öğrenildi.

Son Dakika | Can Holding operasyonunda yeni dalga! 35 gözaltı kararıSon Dakika | Can Holding operasyonunda yeni dalga! 35 gözaltı kararı

Sanver, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirip doktorasını da burada yapan Sanver, matematiğin sosyal bilimlere uygulanması üzerine çalışmaları bulunuyor. Sanver, İngilizce, Fransız ve İspanyolca biliyor.

