Turizm cennetinde bunları yapmak yasaklandı: Camilerden anons yapılacak

Turizm cennetinde bunları yapmak yasaklandı: Camilerden anons yapılacak
Yayınlanma:
Muğla’da, 1 Haziran–31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Riskli günlerde camilerden yapılan anonslarla vatandaşların uyarılacağı belirtilirken, havai fişek ve ateş yakma gibi faaliyetlere ise kısıtlama getirileceği belirtildi.

Türkiye’nin turizm cenneti Muğla’da, 2026 yılına yönelik orman yangınlarıyla mücadele hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantıda, yaz sezonu öncesi uygulanacak yeni önlemler paylaşılırken, 1 Haziran–31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklanacağı duyuruldu.

Toplantıya Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başta olmak üzere güvenlik birimleri, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katılım sağladı.

turizm-cennetinde-bunlari-yapmak-yasaklandi-camilerden-anons-yapilacak.jpeg

Marmaris Manşet'in haberine göre, toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, temmuz ve ağustos aylarında kolluk kuvvetlerinin orman yollarındaki devriye faaliyetlerinin artırılacağı belirtildi. Arazöz ve su tankerlerinin geçişini engelleyebilecek şekilde araç park edilmesine ise izin verilmeyecek.

Ayrıca meteorolojik açıdan yüksek risk taşıyan günlerde, bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin uygulanabileceği ifade edildi.

turizm-cennetinde-bunlari-yapmak-yasaklandi-camilerden-anons-yapilacak.jpg

Kocaeli’de ormanlara giriş yasaklandıKocaeli’de ormanlara giriş yasaklandı

CAMİLERDEN UYARI ANONSLARI YAPILACAK

Muğla İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

  • Orman yangınlarıyla ilgili camilerde ve okullarda bilgilendirme yapılacak.
  • Yangın açısından riskli günlerde camilerden uyarı anonsları yapılacak.
  • Yaz döneminde anız, bağ ve bahçe temizliği amacıyla ateş yakmak yasaklanacak.
  • Havai fişek ve paraşütlü dilek feneri kullanımına kısıtlama getirilecek.
  • Safari, rafting, hiking ve trekking faaliyetleri kritik hava koşullarında durdurulabilecek.
  • Enerji nakil hatlarının altındaki ot ve kuru bitki temizliği yapılacak.
  • Ormanlık alanlara yakın çöplüklerde yangın önlemleri artırılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Türkiye
Abdülhamid’in özel terzisi için yapılan apartman satışa çıktı! İstanbul'un en gözde yerinde
Abdülhamid’in özel terzisi için yapılan apartman satışa çıktı! İstanbul'un en gözde yerinde
Kızını vuran damadını öldüren kaynana alkışlarla karşılandı: Yapmasaydım hepimizi öldürecekti
Kızını vuran damadını öldüren kaynana alkışlarla karşılandı: Yapmasaydım hepimizi öldürecekti
Caretta carettaların yumurtlama dönemi başladı
Caretta carettaların yumurtlama dönemi başladı