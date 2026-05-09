Turizm cennetinde bunları yapmak yasaklandı: Camilerden anons yapılacak
Türkiye’nin turizm cenneti Muğla’da, 2026 yılına yönelik orman yangınlarıyla mücadele hazırlık toplantısı yapıldı. Toplantıda, yaz sezonu öncesi uygulanacak yeni önlemler paylaşılırken, 1 Haziran–31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklanacağı duyuruldu.
Toplantıya Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başta olmak üzere güvenlik birimleri, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katılım sağladı.
Marmaris Manşet'in haberine göre, toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, temmuz ve ağustos aylarında kolluk kuvvetlerinin orman yollarındaki devriye faaliyetlerinin artırılacağı belirtildi. Arazöz ve su tankerlerinin geçişini engelleyebilecek şekilde araç park edilmesine ise izin verilmeyecek.
Ayrıca meteorolojik açıdan yüksek risk taşıyan günlerde, bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin uygulanabileceği ifade edildi.
CAMİLERDEN UYARI ANONSLARI YAPILACAK
Muğla İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararlar şu şekilde sıralandı:
- Orman yangınlarıyla ilgili camilerde ve okullarda bilgilendirme yapılacak.
- Yangın açısından riskli günlerde camilerden uyarı anonsları yapılacak.
- Yaz döneminde anız, bağ ve bahçe temizliği amacıyla ateş yakmak yasaklanacak.
- Havai fişek ve paraşütlü dilek feneri kullanımına kısıtlama getirilecek.
- Safari, rafting, hiking ve trekking faaliyetleri kritik hava koşullarında durdurulabilecek.
- Enerji nakil hatlarının altındaki ot ve kuru bitki temizliği yapılacak.
- Ormanlık alanlara yakın çöplüklerde yangın önlemleri artırılacak.