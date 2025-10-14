Türbe ziyareti dönüşünde facia: 11 yaralı

Türbe ziyareti dönüşünde facia: 11 yaralı
Yayınlanma:
Ordu’nun Mesudiye ilçesinde içerisinde türbe ziyaretinden dönen vatandaşların bulunduğu minibüsün şarampole devrildiği kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mesudiye ilçesi Güzelce Mahallesi’nde meydana geldi.

Mardin'de trafik kazası: Biri ağır 4 kişi yaralandıMardin'de trafik kazası: Biri ağır 4 kişi yaralandı

Türbe ziyaretinden dönen Hasan K. (61) yönetimindeki 52 AFT 599 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüs şoförü Hasan Karataş ile araçta bulunan Şahiner Gök (65), Dursun Kaya (59), Emine Karataş (54), İpek Taş (59), Emine Yuvarlak (65), Mehmet Yuvarlak (54), Hasan Bektaş (50), Fatma Yuvarlak (62), Gönül Yuvarlak (61) ve Hüseyin Yuvarlak (58) yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ OLAN KİMSE YOK

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından Ordu’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Türkiye
Annesi ve kız kardeşine saldırdı! 2 kadın çaresizce yardım istedi
Annesi ve kız kardeşine saldırdı! 2 kadın çaresizce yardım istedi
CHP'den Furkan Karabay tepkisi: Özgür basına yöneltilmiş bir tehdit
"Özgür basına yöneltilmiş bir tehdit"
Çekiçli dehşete ağırlaştırılmış müebbet! 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı
Çekiçli dehşete ağırlaştırılmış müebbet! 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı