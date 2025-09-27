Tuncel Kurtiz ölümünün 12'nci yıldönümünde mezarı başında anıldı

Oyuncu, senarist, yönetmen, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz, ölümünün 12’nci yılında Edremit Belediyesi tarafından Kaz Dağları eteklerindeki Çamlıbel Mahallesi’nde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Törene, sanatçının eşi Menend Kurtiz, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, sanatseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen törende, Kurtiz’in sanatı, duruşu ve hayatına dair duygusal anılar paylaşıldı.

"ONU HER ZAMAN SEVGİ VE SAYGIYLA ANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş törende yaptığı konuşmada, “Sanatıyla, mücadelesiyle, duruşuyla ve kişiliğiyle örnek olan, Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Tuncel Kurtiz’i, aramızdan ayrılışının 12’nci yıl dönümünde aşığı olduğu Kaz Dağları’nın eteklerinde, mezarı başında eşi ve sevenleriyle birlikte andık. Tuncel Kurtiz sadece büyük bir sanatçı değil, Kaz Dağları ve Edremit halkı için de önemli bir değerdir. Onu her zaman sevgi ve saygıyla anmaya devam edeceğiz” dedi.

Tören, sanatçının mezarına çiçek bırakılması ve Kurtiz’in eserlerinden kesitlerin paylaşılmasıyla son buldu.