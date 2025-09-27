Tuncel Kurtiz ölümünün 12'nci yıldönümünde mezarı başında anıldı

Tuncel Kurtiz ölümünün 12'nci yıldönümünde mezarı başında anıldı
Yayınlanma:
Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Tuncel Kurtiz, ölümünün 12’nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Oyuncu, senarist, yönetmen, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Tuncel Kurtiz, ölümünün 12’nci yılında Edremit Belediyesi tarafından Kaz Dağları eteklerindeki Çamlıbel Mahallesi’nde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Törene, sanatçının eşi Menend Kurtiz, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, sanatseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen törende, Kurtiz’in sanatı, duruşu ve hayatına dair duygusal anılar paylaşıldı.

tincel.jpg

"ONU HER ZAMAN SEVGİ VE SAYGIYLA ANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş törende yaptığı konuşmada, “Sanatıyla, mücadelesiyle, duruşuyla ve kişiliğiyle örnek olan, Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Tuncel Kurtiz’i, aramızdan ayrılışının 12’nci yıl dönümünde aşığı olduğu Kaz Dağları’nın eteklerinde, mezarı başında eşi ve sevenleriyle birlikte andık. Tuncel Kurtiz sadece büyük bir sanatçı değil, Kaz Dağları ve Edremit halkı için de önemli bir değerdir. Onu her zaman sevgi ve saygıyla anmaya devam edeceğiz” dedi.

yuncel.jpg

Tören, sanatçının mezarına çiçek bırakılması ve Kurtiz’in eserlerinden kesitlerin paylaşılmasıyla son buldu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Akın akın geldiler: 9 ayda 500 bin kişi ziyaret etti!
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Tedesco'nun yerine gelecek hoca belli oldu
Türkiye
İstanbul Barosu'ndan İmamoğlu'nun avukatı için açıklama
İstanbul Barosu'ndan İmamoğlu'nun avukatı için açıklama
Silopi’de binlerce kişi sokağa döküldü
Silopi’de binlerce kişi sokağa döküldü
Mersin'de otomobil zeytin toplayan işçilere çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti 3 yaralı
Mersin'de otomobil zeytin toplayan işçilere çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti 3 yaralı