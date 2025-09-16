Tunca Nehri'nden kamyon kamyon çıkarıldı

Edirne'de yüksek sıcaklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde akışı duran ve debisi 2 metreküp/saniyeye kadar düşen Tunca Nehri'nin bazı kesimlerinde kum adacıkları oluştu.

Nehrin Tunca Köprüsü kesiminde ise yüzeyi otlarla kaplandı. Yaz mevsiminin sona ermesiyle Devlet Su İşleri (DSİ) 11’inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, nehrin kent merkezinden geçtiği noktada temizlik çalışmalarına başladı. Kepçe ve kamyonlarla, nehre adını veren köprü civarında otlar ve dal parçaları temizlendi.

"NEREDEYSE HİÇ YAĞMUR YAĞMADI"

Bölgede yaşayan Ahmet Akyüz, nehirdeki görüntünün kendilerini de sürekli rahatsız ettiğini belirterek, "Nehirde gerçekten çok kötü bir görünüm vardı. Ot ve çöplerle kaplanmıştı ve gelen misafirler de bu görüntüyü beğenmiyordu. Bu yaz çok kurak geçti, aslında bunun asıl sebebi bu. Neredeyse hiç yağmur yağmadı, dolayısıyla bu görüntü oluştu" dedi.

"GEÇ BİLE KALINDI"

Gezmek için Edirne’ye gelen Burak Öztürk de nehrin bir an önce eski temiz görüntüsüne kavuşması gerektiğini ifade ederek, "Ben İstanbul’dan geliyorum. Daha önceleri de geldiğimde bu görüntüyle karşılaşıyordum. Aslında geç bile kalındı bu temizlik konusunda. Geç de olsa başlaması güzel. Çünkü burası bir kültür ve turizm şehri. Sadece burası değil, temizlenebilecek diğer alanlar da var" diye konuştu.

​​​​​​​"KÖPRÜ DE TAHRİP OLDU"