Tüm istismar iddialarına rağmen çocuk ile görüşüyor! Adliye çalışanı baba serbest

Halk TV'de Remziye Demirkol'un konuğu olan Gazeteci Gökçer Tahincioğlu kan donduran bir istismar iddiasını aktardı.

Olayın Gazipaşa ve Alanya adliyelerinde cereyan ettiğini belirten Tahincioğlu, sürecin annenin şüpheleriyle başladığını aktardı.

Tahincioğlu'nun aktardığına göre, anne ile baba anlaşmalı olarak boşanma sürecindeyken, anne kızının anlatımlarından şüphelenerek bir pedagogla görüşüyor.

Pedagog, çocuğun yaşına göre normalin dışında anlatımları olduğunu tespit ederek "çok ciddi buluyor" ve annenin "suç duyurusunda bulunması tavsiyesinde bulunuyor".

Bu süreçte çocuk okulda da huzursuzluklar yaşamaya başlıyor ve okul değiştiriyor.

Tahincioğlu çocuğun yeni öğretmenlerin de anneye "çizdiği resimler, anlatımları bize normal gelmiyor. Bu çocuğun bir göstermeniz lazım" diyerek endişelerini dile getirdiğini ifade etti.

Bunun üzerine anne de çocuğu bir psikoloğa götürüyor ve buradan da "yazılı olarak çocuğun anlatımlarının vahim olduğu belirtiliyor" ve tekrar suç duyurusunda bulunma tavsiyesi alıyor.

ADLİYE ÇALIŞANI BABAYA ÇOCUĞUNU İSTİSMAR ETTİĞİ İDDİASI İLE SUÇ DUYURUSU

Anne, elindeki pedagog ve psikolog raporları, kendi görüşmeleri ve çocuğun çizimleri gibi birçok delille birlikte babasının çocuğunu istismar iddiası ile suç duyurusunda bulunuyor.

Tahincioğlu, Adli Tıp'a sevk edilen süreç ve babanın 'adliye çalışanı' olması nedeniyle yaşanan süreci şöyle dile getirdi:

"Anne bunun üzerine bu raporlarla beraber suç duyurusunda bulunuyor ve ek olarak da birçok delil sunuyor, çocukla kendi yaptığı görüşmeler, çocuğun çizimleri, anlatımları vesaire. bu sırada dosya İstanbul Adli Tıp'a da gidiyor. O Çünkü hani bu rapor isteniyor bu rapor ortada bir rapor ve doğal aslında Adli Tıp'ın ortada bir rapor vermesi. Yani tamam diyor, raporlarla desteklenmelidir vesaire ama ek kanıtlara ihtiyaç vardır diye. fakat bu hani pozitif yönde veya negatif yönde kullanılabilir. Çünkü annenin elinde hem pedagog hem psikolog raporları var. Öğretmenlerin anlatımları var. Kimi tanıklar var. Anne suç duyurusunda bulunuyor ve fakat boşandığı eşi adliye çalışanı ve oradan o nedenle de özel olarak üstüne düşüyor."

TÜM RAPORLARA RAĞMEN TAKİPSİZLİK

Tahincioğlu, tüm rapor ve anlatımlara rağmen istismar iddiası için 'takipsizlik' kararı verildiğini anlattı:

"Çok vahim, çok ağır bir iddia ama adil bir soruşturma yürütülmesini istiyor, etkili bir soruşturma yürütülmesini. Ancak çok kısa sürede takipsizlik kararı çıkıyor"

Takipsizlik kararı sonrası çocuğun babayla görüşme hakkı doğuyor.

Tahincioğlu, annenin boşanma aşamasında "benim nezaretimde görüşebilirsiniz diye, çünkü endişeli" şartını koşturduğunu ancak bu şartın kaldırıldığını ve babaya "yalnız görüşme hakkı tanındığını" belirtti.

Bu görüşmelerin ardından çocuk yeniden istismar şüphesini akla getirecek ifadeler kullanmaya başladığını belirten Tahincioğlu, bunun üzerine de annenin suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

İSTİSMAR İDDİASINA İKİNCİ TAKİPSİZLİK

Tahincioğlu, Alanya Adliyesi hakkındaki son dönemdeki bazı iddiaları da hatırlatıp şunları aktardı:

"Anne o görüşmelerden birinde çocuk döndükten sonra yeniden anlatımlarda bulununca yeni bir suç duyurusunda daha bulunuyor. ancak bu suç duyurusu da çok kısa bir sürede takipsizlikle sonuçlanıyor ve buna da polis fezlekesi gerekçe gösteriliyor. Gittik, baktık binaya, işte içeri girmemişler, bahçede oynamışlar vesaire. Tek kapı var, kamera görüntülerine göre girip çıkılmamış ama anne diyor ki, olur mu. O binanın şuradan da girişi var, bakmamışsınız ama sözü dinlenmiyor ve takipsizlikle sonuçlanıyor. Ve bu takipsizlik kararlarına itirazı da Gazipaşa'dan Alanya Adliyesi'ne yapılıyor. şimdi bu adliyeyle ilgili kulağımıza son dönemde gelen birçok iddia var."

TEK BİR MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLMEMİŞ

Şu ana kadar bir müfettiş bile görevlendirilmediği bilgisini paylaşan Tahincioğlu, annenin suç duyurusunun işleme konulduğu bilgisini aldıklarını belirtiyor.

Tahincioğlu, takipsizlik kararları nedeniyle çocuğun babası ile görüştüğünü bu yüzden annenin büyük bir endişe yaşandığını da vurguladı.

TAKİPSİZLİK KARARLARININ NEDEN SKANDAL OLDUĞUNU TEK TEK ANLATTI

Remziye Demirkol'un neden iki defa takipsizlik verilen bu olayla ilgili şüphelerin olduğunu sorması üzerine de Tahincioğlu,şunları ifade etti: