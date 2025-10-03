Tülay Hatimoğulları ne dedi de Erdoğan alkışladı? İç salonda neler yaşandı?

Tülay Hatimoğulları ne dedi de Erdoğan alkışladı? İç salonda neler yaşandı?
Yayınlanma:
Ana muhalefetsiz Meclis açılışının ardından Erdoğan'ın Meclis'te bulunan tüm muhalefet partileri ile poz vermesi gündeme oturmuştu. O görüşmede DEM eş başkanı Tülay Hatimoğulları'nın yaptığı konuşmayı Erdoğan'ın alkışladığı ortaya çıktı.

TBMM 1 Ekim'de yeni yasama yılına girdi. Meclis'teki açılışa CHP, EMEP ve TİP katılmadı. Erdoğan Meclis kürsüsüne gelince tüm siyasi partilerin milletvekilleri ayağa kalktı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan Meclis açılışında konuşma yaptı.

Erdoğan, konuşmasının ardından önce DEM sıralarına giderek Tuncer Bakırhan ile tokalaştı. Ancak Tülay Hatimoğulları ile tokalaşmadan MHP sıralarına doğru giderek Bahçeli ile tokalaştı.
Erdoğan'ın Bakırhan ile tokalaşıp Hatimoğulları ile tokalaşmaması hayli gündem oldu. Ancak bu seremoninin hemen ardından AKP'li Özlem Zengin ve Abdullah Güler DEM grubunu ziyaret etti ve tokalaşmamanın bilinçli olmadığını aktardı.

erdoganx27dan-demx27li-hatimogullarix27na-kusura-bakmayin.jpg

Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nun arkasındaki odasında açılışa gelen siyasi parti liderleri ile 'mini zirve' yaptı. Erdoğan'ın ilk kez TBMM'nin açılışından sonra siyasi parti temsilcileri ile buluştu. Erdoğan'ın masasında oturduğu ve siyasilerin karşısında olduğu bu kare çok konuşuldu.

Çok konuşulan Erdoğan-DEM fotoğrafına Demirtaş yorumuÇok konuşulan Erdoğan-DEM fotoğrafına Demirtaş yorumu

whatsapp-image-2025-10-02-at-15-52-09.jpeg

Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında o salonda nelerin yaşandığını anlattı. Anlatıdan en dikkat çekeni ise Erdoğan'ın Hatimoğullarını alkışma kısmı oldu. Aktarılana göre Hatimoğulları süreç ile alakalı konuşma yaptıktan sonra Erdoğan o konuşmayı alkışladı. Selvi'nin aktarımı şu şekilde:

  • DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da söz alıyor. Türk-Kürt kardeşliğinin sağlanması konusunda gösterdiği liderlikten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyor. Meclis komisyonunun çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ediyor. “Artık yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor” diyor. Tülay Hatimoğulları konuşmasını bitirince Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Meteorolojden pazar planı yapan İstanbullulara kara haber!
Meteorolojden pazar planı yapan İstanbullulara kara haber!
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!