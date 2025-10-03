Tülay Hatimoğulları ne dedi de Erdoğan alkışladı? İç salonda neler yaşandı?

TBMM 1 Ekim'de yeni yasama yılına girdi. Meclis'teki açılışa CHP, EMEP ve TİP katılmadı. Erdoğan Meclis kürsüsüne gelince tüm siyasi partilerin milletvekilleri ayağa kalktı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan Meclis açılışında konuşma yaptı.

Erdoğan, konuşmasının ardından önce DEM sıralarına giderek Tuncer Bakırhan ile tokalaştı. Ancak Tülay Hatimoğulları ile tokalaşmadan MHP sıralarına doğru giderek Bahçeli ile tokalaştı.

Erdoğan'ın Bakırhan ile tokalaşıp Hatimoğulları ile tokalaşmaması hayli gündem oldu. Ancak bu seremoninin hemen ardından AKP'li Özlem Zengin ve Abdullah Güler DEM grubunu ziyaret etti ve tokalaşmamanın bilinçli olmadığını aktardı.

Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nun arkasındaki odasında açılışa gelen siyasi parti liderleri ile 'mini zirve' yaptı. Erdoğan'ın ilk kez TBMM'nin açılışından sonra siyasi parti temsilcileri ile buluştu. Erdoğan'ın masasında oturduğu ve siyasilerin karşısında olduğu bu kare çok konuşuldu.

Çok konuşulan Erdoğan-DEM fotoğrafına Demirtaş yorumu

Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında o salonda nelerin yaşandığını anlattı. Anlatıdan en dikkat çekeni ise Erdoğan'ın Hatimoğullarını alkışma kısmı oldu. Aktarılana göre Hatimoğulları süreç ile alakalı konuşma yaptıktan sonra Erdoğan o konuşmayı alkışladı. Selvi'nin aktarımı şu şekilde: