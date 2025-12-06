Tugay komutanlığının deposu soyuldu! İki tutuklama

Yayınlanma:
Kars'ta Tugay Komutanlığı’na ait levazım depolarından malzeme çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 9’uncu Tugay Komutanlığı’na ait levazım depolarından malzeme çaldığı belirlenen iki şüpheli tutuklandı.

İstasyon Mahallesi’ndeki İstasyon Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, kasasında hurda malzeme yüklü bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.

TUGAY KOMUTANLIĞININ DEPOSUNU SOYMUŞLAR

Araçta bulunan A.K. ve E.K.’nin beyanlarından şüphelenen ekipler, kamyonetteki malzemeler üzerinde yaptığı inceleme sonucunda bunların 9’uncu Tugay Komutanlığı’nın depolarından çalındığını tespit etti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

