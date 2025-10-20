TTB'den Serbest çalışan hekimlerin vergilendirilmesine tepki

Türk Tabipleri Birliği (TTB), serbest çalışan hekimlerin vergilendirilmesine yönelik TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifine tepki gösterdi.

Türk Tabipler Birliği (TTB), serbest çalışan hekimlerin vergilendirmeye tabii tutulmasını ön gören ve TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifine tepki gösterdi.

"BU KANUN TEKLİFİ BİR AN ÖNCE GERİ ÇEKİLSİN"

Bunun "kabul edilemez olduğunu" belirten TTB, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

TTB'den yapılan yazılı açıklamada, "TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi ile serbest çalışan meslektaşlarımızdan herhangi bir bilgiye ve veriye dayanmaksızın vergilendirme yapılması, bu yolla vergilendirmenin adeta bir ceza aracına dönüştürülmesi kabul edilemez! Devletin görevinin toptancı bir yaklaşımla haraç toplamak değil, elindeki bilgi ve verileri kullanarak adil bir vergilendirme yapmak olduğunu hatırlatıyoruz. Haksız, adaletsiz bu kanun teklifinin bir an önce geri çekilmesini veya milletvekilleri tarafından reddedilmesini bekliyoruz." denildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

