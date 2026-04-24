Tramvay arızalandı! Yolcular raylarda yürüdü
Yayınlanma:
Kabataş-Bağcılar T1 Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı. Yolcular tramvaydan inerek yürümek zorunda kaldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Topkapı ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
YOLCULAR RAYLARDA YÜRÜDÜ
Seferler, arızanın giderilmesinin ardından normal seyrine döndü. Yaşanan yoğunluk ve yolcuların raylarda yürümek zorunda kaldığı anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. (DHA)
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Yapılan yeni açıklamada ise hat üzerinde seferlerin normale döndüğü belirtildi.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 24, 2026
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale dönmüştür. https://t.co/VxjXTkreC1
