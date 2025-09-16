Trabzonlu Burcu Japonya'yı karıştırdı!

Hollanda doğumlu ve Trabzonlu olan Burcu Alkurt, Japonya’nın Kamakura kentinde açtığı “Pide” isimli fırınla, şehirde büyük bir ilgi görüyor. Trabzon ekmeğini Japonlara sevdiren Alkurt’a, çocukluk anıları ve Karadeniz kültürü ilham kaynağı oldu. İki abisi, bir kardeşi ve göçmen ebeveynleriyle Hollanda’da büyüyen Alkurt, çocukluğunu kalabalık sofralarda geçirdi. Babasının fırında çalışması, annesinin ise hazırladığı yemekler ona emek vermenin değerini öğretirken yazları Trabzon’un Hamsiköy’ünde geçirdiği günlerde tattığı Vakfıkebir ekmeği ve pide hayatında önemli bir noktada bulundu.

Eğitimini moda ve stilistlik üzerine alan Alkurt, yıllarca görsel düzenleme alanında çalıştı. Oslo’da yaşarken Covid-19 salgınıyla birlikte mesleğinin kendisini mutlu etmediğini fark etti. Norveç’te staj yaptığı bir ekşi maya fırını, hayatında yeni bir yön çizmesini sağladı.

“PİDE” İSİMLİ FIRINI AÇTI!

Milliyet'ten Gonca Kocabaş'ın haberine göre, eşi Aziz’le birlikte Japonya’nın Kamakura kentine taşınan Alkurt, evde yaptığı ekşi mayalı ekmekleri komşularına ikram etti. Komşusu Chie’nin ısrarıyla yerel pazarlarda ekmek satmaya başlayan Alkurt, bir dükkan kiralayarak “Pide” adını verdiği fırınını açtı.

KARADENİZ MUTFAĞINI JAPONYA'DA TEMSİL EDİYOR!

Alkurt, fırınını açtıktan sonra ilk olarak komşularıyla iletişim kurmak için Lahmacun ve ayran ikramında bulundu. Şimdilerde ise simit ve pidenin yanı sıra yaz aylarında babaannesinin Hamsiköy’den topladığı çayı sunuyor. Alkurt, ilerde Karadeniz’in geleneksel yemeklerini de tanıtmak istediğini ifade ediyor.

Hazırladığı ekmekleri tatmak için 2-3 saatlik yolculuk yapan müşteriler olduğunu belirten Alkurt, fırının yalnızca bir işletme değil dayanışma ve dostlukla büyüyen bir topluluk haline dönüştüğünü ifade ediyor ve “Babamın ekmekle kurduğu bağ hâlâ en büyük ilhamım” ifadelerini kullanıyor.

“HERKES BİRBİRİNE YARDIM EDİYOR”

Tatile gittiklerinde fırının 3 hafta kapalı kalacak olması nedeniyle bir çok kişinin ekmek stokladığını ifade eden Alkurt, Japonya’da kurduğu ilişkileri aktararak "Japonya’da küçük bir kasabaya taşınıyorsunuz ve size inanan, güvenen bir komşu sayesinde siz de kendinize güvenmeye başlıyorsunuz. Sonra her şey yavaş yavaş gelişiyor. Yerel üreticilerle tanıştım, onların unlarını ve malzemelerini kullanmaya başladım. Yangın sigortasından tutun, resmi belgelerin ayarlanmasına kadar her şeyi adım adım birlikte çözdük.” ifadelerini kullandı.

“Arkadaşlarımızdan biri defalarca telefon görüşmeleri yaptı, yanlış giden şeyleri düzeltti. Komşularımız fırına taşıyamayacağımız kadar ağır olan fırını birlikte kaldırıp yerine koydular. Gerçekten onların yardımı olmasa bu noktaya gelemezdik” ifadelerini kullanan Alkurt, “Buradaki fırıncılarla tanıştım. Hiç kıskançlık ya da rekabet görmedim, herkes birbirine yardım ediyor, bilgi paylaşıyor, motive ediyor." sözlerini sarf etti.

