Trabzon'dan tapu alan Kuveytliyi AKP'li başkan köprü altında kutladı

Yayınlanma:
Trabzon Araklı'nın AKP'li Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, ilçede köprü altında karşılaştığı ve arsa aldığını öğrendiği Kuveytli turiste "Hayırlı olsun" diyerek övgüler dizdi. Çebi, tepki çeken görüntülerde yabancılara toprak satışının ilçeyi "cazibe merkezi" yapacağını savundu.

Trabzon'un Araklı ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, ilçede bir köprünün altında halı sererek oturan Kuveytli turistlerle gerçekleştirdiği "arsa" sohbeti büyük dikkat çekti. Bu anları kayda alarak sosyal medya hesabından paylaşan Çebi'nin videosu, kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.

Sohbet esnasında turistlerden birinin Araklı'dan arsa satın aldığını öğrenen Başkan Çebi, bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı. Yabancı yatırımcının ilçeye olan ilgisinin önemine dikkat çeken Çebi, "Cazibe merkezi olacak. Bakın arkadaşlar bu arsayı Kuveytli arkadaşımız almış. Hayırlı olsun güle güle kullan" ifadelerini kullandı. Çebi, bu tür yatırımların ilçenin bir "cazibe merkezi" haline gelmesine yardımcı olacağını vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

