Topuklayan Efe konuşma metnini yırtan AKP'li güzelin yanına koştu! 1 ay önce kim derdi ki yan yana gelecekler

CHP'den aldığı oylarla seçilmesine rağmen AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu dün AKP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çerçioğlu şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Aydın İl Başkanımız Sn. Mehmet Erdem, AK Parti Aydın Milletvekillerimiz Sn. Seda Sarıbaş, Sn. Mustafa Savaş, Sn. Ömer Özmen, MKYK Üyemiz Sn. Mehmet Umut Tuncer, ilçe başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız ve partililerimiz ile birlikte AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nda bir araya geldik. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum"

Çerçioğlu'nun AKP'ye katılmasından bu yana kendisini "yalnız bırakmamasıyla" dikkat çeken eski Türkiye güzeli AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş da "İl Başkanlığımızda, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Özlem Çerçioğlu'nu ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk" ifadelerini kullandı.

Yıllar önce Çerçioğlu'nun kürsüdeki konuşma metnini yırtmasıyla ve kent meydanında büyük çaplı olay çıkmasına ve vatandaşların tekmeli yumruklu kavga etmesine neden olan Sarıbaş'ın daimi olarak Çerçioğlu'nun yanında olması dikkatleri çekti.

NE OLMUŞTU

28 Temmuz 2016'da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından "meydanlarda halkla iç içe olmadığı" gerekçesiyle AKP'lilerin eleştirdiği Özlem Çerçioğlu, partililerle birlikte "Cumhuriyet ve Demokrasi Yürüyüşü" düzenledi. Ellerinde Türk bayraklarıyla Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalık, Çerçioğlu önderliğinde Adnan Menderes Bulvarı'ndan yürüdü. Aynı saatlerde AKP'liler de Atatürk Kent Meydanı'nda 13 gündür sürdürdükleri "Demokrasi nöbeti"nin hazırlıklarını yapıyordu. Meydanda Kur'an'dan bölümler okundu, İstiklal Marşı söylendi, CHP'lilerin de programa katılacağı duyuruldu.

Kortejin ardından Çerçioğlu ve beraberindekiler Abide Meydanı'na geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait kürsünün platforma konulmasına AKP'liler izin vermedi. Çerçioğlu'nun konuşmasını engelleme girişimi gerginliği artırdı. Bu sırada dönemin AKP Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş, Çerçioğlu'nun konuşma metni ile Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin darbeye karşı hazırladığı bildiriyi başkanın korumasının elinden alarak yırttı. Yırtma anı ve Sarıbaş'ın küfürleri, objektiflere ve kameralara saniye saniye yansıdı.

Sarıbaş'ın tavrı üzerine AKP İl Başkanı Ömer Özmen bile mikrofonla, "Başkan Çerçioğlu'nun konuşma metnini geri verin" çağrısı yapmak zorunda kaldı. Ancak Sarıbaş'ın hareketi meydandaki tansiyonu yükseltti, iki grup arasındaki tartışma kısa sürede yumruk ve tekmelere dönüştü. İl Emniyet Müdürü Halis Böğürcü'nün talimatıyla polis olaya müdahale etti.