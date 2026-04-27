TOKİ İstanbul kura çekilişi bitti: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

500 bin konut projesinin İstanbul ayağında 100 bin konut için kura çekimi tamamlandı. Sonuçların en erken 27 Nisan akşamı açıklanması bekleniyor. Asil ve yedek hak sahipleri listelerine TOKİ'nin resmi sitesi, e-Devlet ve evsahibiturkiye.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarasıyla ulaşılabilecek.

500 bin konut projesi kapsamında İstanbul'da yapılacak olan 100 bin konut için kura çekimi tamamlandı. Kura çekilişinin bitmesiyle gözler kura sonuçlarına ve listelere çevrildi.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ İstanbul kura sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Çekiliş süresince sonuçların genelde kura tamamlandıktan sonra birkaç saat içinde listelerin açıklandığını gördük. İstanbul'da kura sayısının çok büyük olması nedeniyle gecikmeler olabilir. Kura sonuçları en erken 27 Nisan akşamında açıklanacak

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

3 gün sürecek kura işlemi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listeleri, T.C. kimlik numarasıyla resmi platformlar üzerinden sorgulanabilecek. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:

KURADA ÇIKMAYANLAR KATILIM BEDELİ İADESİNİ NASIL ALIR?

Çekilişte ismi çıkmayanlar, 5 gün sonra ödeme yaptıkları banka aracılığıyla başvuru ücretini geri talep edebilir.

Halkbank ve Emlak Katılım müşterileri bu işlemi bankaların özel iade ekranlarından yapabilir.

Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapanlar ise iade talebini Ziraat Mobil üzerinden iletebilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

