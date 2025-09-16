TMMOB Başkanı Koramaz'ın Silivri ziyaretine onay çıkmadı

TMMOB Başkanı Koramaz'ın Silivri ziyaretine onay çıkmadı
Yayınlanma:
Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Silivri Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Şehir Plancısı Dr. Tayfun Kahraman, Milletvekili Şerafettin Can Atalay ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için yapılan ziyaret başvuruları reddedildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, söz konusu isimlerle görüşebilmek için Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun kapsamında farklı tarihlerde başvuru yaptı. Ancak talepler kabul edilmedi.

TMMOB’den yapılan açıklamada, başvuruların yazılı olarak iletilmesine rağmen Başsavcılıklar tarafından herhangi bir yazılı yanıt verilmediği, yalnızca sözlü olarak ret gerekçesinin bildirildiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yalnızca şifahi bir şekilde cezaevlerinin çok yoğun ve kalabalık olduğu, bu yüzden teknik olarak görüşme gerçekleştirmenin uygun olmayacağından başvuruların reddine karar verildiği bildirildi.”

ANAYASA VURGUSU

TMMOB, yaptığı açıklamada Anayasa’nın 135. maddesine dikkat çekerek, Birliğin kamu kurumu niteliğinde meslek üst örgütü olduğunun altını çizdi. Açıklamada, meslek mensuplarının hak ve çıkarlarını gözetmenin TMMOB’nin anayasal görevi olduğu hatırlatıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kararı verildi: Frankfurt maçı öncesi müjde
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
Türkiye
Ataşehir’in ilk Kent Lokantası açılıyor
Ataşehir’in ilk Kent Lokantası açılıyor
Okullardaki büyük tehlikeye dikkat çekti: Çocuklarımızın canı tehlikede
Okullardaki büyük tehlikeye dikkat çekti: Çocuklarımızın canı tehlikede
Kılıçdaroğlu ısrarlı sessizliğini bozdu ama sanki başka bir ülkede yaşıyormuş gibi konuştu
Kılıçdaroğlu ısrarlı sessizliğini bozdu ama sanki başka bir ülkede yaşıyormuş gibi konuştu