TMMOB Başkanı Koramaz'ın Silivri ziyaretine onay çıkmadı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, söz konusu isimlerle görüşebilmek için Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun kapsamında farklı tarihlerde başvuru yaptı. Ancak talepler kabul edilmedi.

TMMOB’den yapılan açıklamada, başvuruların yazılı olarak iletilmesine rağmen Başsavcılıklar tarafından herhangi bir yazılı yanıt verilmediği, yalnızca sözlü olarak ret gerekçesinin bildirildiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yalnızca şifahi bir şekilde cezaevlerinin çok yoğun ve kalabalık olduğu, bu yüzden teknik olarak görüşme gerçekleştirmenin uygun olmayacağından başvuruların reddine karar verildiği bildirildi.”

ANAYASA VURGUSU

TMMOB, yaptığı açıklamada Anayasa’nın 135. maddesine dikkat çekerek, Birliğin kamu kurumu niteliğinde meslek üst örgütü olduğunun altını çizdi. Açıklamada, meslek mensuplarının hak ve çıkarlarını gözetmenin TMMOB’nin anayasal görevi olduğu hatırlatıldı.