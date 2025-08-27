TIR şoförünün hamlesi faciayı önledi

TIR şoförünün hamlesi faciayı önledi
Yayınlanma:
Muğla'nın Milas ilçesinde önünde ani manevra yapan motosiklete çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı TIR, yol kenarına çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Milas-Yatağan kara yolundaki bir hurda metal işletmesinin önünde meydana geldi.

tir-1.jpg

Milas'tan Yatağan yönüne giden bir TIR'ın şoförü, önünde aniden manevra yapan motosikletin sürücüsüne çarpmamak için direksiyon kırdı.

tir-4.jpg

TIR, yol kenarına çıkarak güçlükle durdu. Motosikletin sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

tir-2.jpg

tir-3.jpg

Kaynak:DHA

