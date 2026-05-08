TIR dorsesinden 7 kaçak göçmen çıktı: Sürücü gözaltında
Tokat'ın Erbaa ilçesinde TIR dorsesine saklanmış 7 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili TIR sürücüsü gözaltına alındı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri, D-100 kara yolu üzerindeki bir TIR'ı durdurdu.
Uygulama noktasında durdurulan TIR'ın dorsesinde arama yapan ekipler, içeriye saklanmış kaçak göçmenler olduğunu tespit etti.
Yakalanan Afgan uyruklu 7 kaçak göçmen, işlemleri için İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Polis ekipleri, sürücü H. İ. D.'yi ise gözaltına aldı. (AA)