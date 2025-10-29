THY ve AJet'ten 29 Ekim'e özel indirim kampanyası

THY ve AJet'ten 29 Ekim'e özel indirim kampanyası
Yayınlanma:
Türk Hava Yolları (THY) ve AJet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutlamak amacıyla yurt içi uçuşlar için özel indirim kampanyaları başlattı.

Türk Hava Yolları (THY) ve AJet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak yurt içi uçuşlarda geçerli olacak indirimli bilet kampanyalarını duyurdu. THY, bugün ve yarın alınacak biletler için fiyatların 1029 liradan başladığını açıkladı. AJet ise Cumhuriyet Bayramı'na özel tüm yurt içi seferlerde yüzde 29 indirimli biletleri satışa sundu. AJet'in kampanyası, sadece mobil uygulama üzerinden alınacak biletler için geçerli olacak.

TÜRK HAVA YOLLARI KAMPANYASI

THY'den yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın satın alınacak indirimli biletler, 1 Aralık 2025 ile 5 Ocak 2026 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında, fiyatlar 1029 liradan başlarken, İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı yurt içi tek yön uçuşlarda geçerli olmak üzere toplam 90 bin koltuk satışa sunuldu. Detaylı bilgilere THY'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

AJET KAMPANYASI

AJet de Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak tüm yurt içi seferlerde yüzde 29 oranında indirimli biletleri satışa çıkardı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu indirimli biletler bugün saat 23.59'a kadar sadece AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınabilecek. Satın alınan biletler, 17 Kasım 2025 ile 13 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak ve kampanya "Basic" sınıfı biletleri kapsayacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

