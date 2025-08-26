TGC Işın gemisi görevlendirildi: Halit Yukay'ı arayacak

TGC Işın gemisi görevlendirildi: Halit Yukay'ı arayacak
Yayınlanma:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 4 Ağustos'ta özel teknesiyle Yalova'dan Bozcaada'ya hareket eden ancak kendisinden bir daha haber alınamayan iş insanı Halit Yukay'ın arama çalışmaları için TCG Işın gemisini görevlendirdi.

MSB, 4 Ağustos'ta özel teknesiyle Yalova'dan Bozcaada'ya hareket eden ancak kendisinden bir daha haber alınamayan iş insanı Halit Yukay'ı arama faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yalova SETUR Marina'dan Bozcaada'ya 4 Ağustos 2025 tarihinde GREYWOLF isimli Türk bayraklı tekne ile intikalde iken Marmara Denizi'nde kaybolan Halit Yukay'a yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürütülen arama faaliyetleri esnasında 68 metre derinlikte, kazazedeye ait olduğu değerlendirilen bir cansız beden tespit edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan talebe istinaden Kuzey Deniz Saha Komutanlığımız bağlısı TCG Işın gemimiz görevlendirilmiş ve arama kurtarma faaliyetlerine başlamıştır."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var
Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kaza noktasında yol kapatmalı eylem
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kaza noktasında yol kapatmalı eylem