'Teşhircileri muayene etmiyorum' demişti: O doktor İsrail askerlerini tedavi etmiş

Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görevli doktor Hasan Hüseyin Uysal, kıyafetinin “açık” olduğunu iddia ettiği genç bir kadını muayene etmeyi reddetmişti.

Uysal’ın ayrımcılık yapması ve mesleki sorumluluklarına uymaması kamuoyunda büyük tepki çekmişti. “Teşhircileri muayene etmiyorum” sözleriyle hastayı reddeden doktor Uysal'ın, İsrail ordusunun 2010 yılında Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan “Gazze Özgürlük Filosu”ndaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıda yaralanan İsrail askerlerini tedavi ettiği ortaya çıktı.

İSRAİL ASKERLERİNİ TEDAVİ ETMİŞ

Hem Hipokrat Yemini’ne aykırı davranarak, mesleki sorumluluklarını yerine getirmeyen Uysal, Mavi Marmara saldırısı sırasında yaralanan İsrail askerlerini tedavi ettiğini anlattığı vido ortaya çıktı.

Aynı zamanda İHH Konya Şube Başkanı olduğu belirtilen Uysal'ın, Anadolu’da Bugün Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, Gazze’ye yardım götürmek için katıldığı Mavi Marmara gemisine yönelik İsrail saldırısında yaralanan askerleri tedavi ettiğini anlatarak, “Birden fazla İsrail askeri de bu kavga ve boğuşma sırasında yaralanarak getirildi. Onların da tedavisini yaptık. Nihayetinde biz Müslümanız. Ve bir kişi yaralı olarak elimize gelmişse, biz ona yapılması gereken şeyi, diğer kardeşlerimize yaptığımız gibi ona da yapılması gereken şeyi yaparız” ifadelerini kullandı.

Kadın hastaya 'teşhirci' diyerek hakaret eden ve "Hasta seçme hakkım var. Teşhircileri muayene etmiyorum" diyen Uysal'ın, İsrail askerini muayene etme sebebini açıklaması arasındaki çelişki dikkat çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sözcü'nün haberine göre, Konya İl Sağlık Müdürlüğü, ilgili hastanın başka bir doktor tarafından muayene edildiğini ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Konya Valiliği'nden ise konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Bazı medya organlarında, ilimizdeki bir hastanede görevli doktorun 'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği' yönünde haber ve paylaşımlar yer almaktadır. İlgili görevli hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm merkezi tarafından yapılan açıklamada ise "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, 'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.