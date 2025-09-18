"Teşhirci" çıkışı geri tepti: Rektör Tarhan’dan geri adım

Kadınlara yönelik tartışmalı söylemleriyle sık sık kamuoyunun tepkisini çeken Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yine gündem yaratan bir paylaşıma imza attı.

Daha önce kanser nedeniyle hayatını kaybeden Neslican Tay'ın yaşam tarzını eleştiren Tarhan bu defa tesettürlü olmayan kadınlar için teşhirci imasında bulundu.

"KENDİNİ TEŞHİR EDEN TEHDİT ALTINDADIR"

Nevzat Tarhan, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla “Özel olan güvendedir, kendini teşhir eden tehdit altındadır, huzur bulamaz. Suç ve şiddet olaylarına biraz da bu gözle bakalım” ifadelerini kullandı.

Tarhan'ın paylaşımına kısa sürede tepki yağdı.

GERİ ADIM ATTI

Tepkilerin yükselmesiyle Tarhan, paylaşımının maksadını aştığını söyleyerek, sözlerinin yanlış anlaşıldığını vurguladı.

Tarhan, “Sosyal medyada her şeyin ulu orta paylaşılmamasına dikkat çekmek için yaptığım bu paylaşımın maksadını aşan bir şekilde yorumlanmasına çok üzüldüğümü belirtmek isterim” dedi.