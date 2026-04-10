Ters yönde ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye soktu! Hem ceza yedi hem trafikten menedildi

Alanya'da Yeni Doğu Çevre Yolu’nda minibüsüyle ters yönde ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye soktu. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken; yoğun trafiğin olduğu bölgede sürücüler, korna çalarak tepki gösterdi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince yapılan inceleme sonucu sürücü tespit edilip, yakalandı.

Polis yeleği giyip drift atınca unutamayacağı cezayı aldı!

EHLİYETİNE EL KONULDU

Ehliyeti yanında olmayan ve muayenesiz araç kullandığı tespit edilen sürücüye toplam 95 bin 438 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine el konuldu, araç da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Ayrıca sürücü hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı. (DHA)