Ters yönde ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye soktu! Hem ceza yedi hem trafikten menedildi

Yayınlanma:
Antalya'nın Alanya ilçesinde çevre yolunda minibüsüyle ters yönde seyreden sürücüye 95 bin 438 TL para cezası uygulandı, ehliyetine de el konuldu.

Alanya'da Yeni Doğu Çevre Yolu’nda minibüsüyle ters yönde ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye soktu. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken; yoğun trafiğin olduğu bölgede sürücüler, korna çalarak tepki gösterdi.

minibusuyle-ters-yonde-ilerleyip-trafigi-1253463-373028.jpg

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince yapılan inceleme sonucu sürücü tespit edilip, yakalandı.

minibusuyle-ters-yonde-ilerleyip-trafigi-1253464-373028.jpg

EHLİYETİNE EL KONULDU

Ehliyeti yanında olmayan ve muayenesiz araç kullandığı tespit edilen sürücüye toplam 95 bin 438 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine el konuldu, araç da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Ayrıca sürücü hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı. (DHA)

minibusuyle-ters-yonde-ilerleyip-trafigi-1253465-373028.jpg

minibusuyle-ters-yonde-ilerleyip-trafigi-1253466-373028.jpg

minibusuyle-ters-yonde-ilerleyip-trafigi-1253467-373028.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

