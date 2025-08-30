Terör örgütü KCK'dan süreç açıklaması: AKP barışçıl bir dil kullanmıyor

Terör örgütü KCK'dan süreç açıklaması: AKP barışçıl bir dil kullanmıyor
Yayınlanma:
Terör örgütü PKK'nın kongresi olan KCK yöneticilerinden Zübeyir Aydar, çözüm sürecinin baş aktörlerinden AKP ile MHP arasında farklar olduğunu ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yanındaki isimlerin "henüz tam bir barış dili kullanmadığını" belirtti.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "çözüm" sürecinde PKK'lı 30 teröristin silah bırakmasıyla yeni bir aşamaya geçilmişti.

Silah bırakmanın ardından TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu.

Komisyon toplantılarına devam ederken PKK terör örgütünün kongresi olan KCK üyesi Zübeyir Aydar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TEHDİT DİLİNİ KULLANIYORLAR"

Sürecin aktörlerinden olan MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin mesajlarının olumlu olduğunu ifade eden Aydar, buna karşın AKP'nin söylemlerinin sürece katkı sunmadığını belirtti.

Aydar, "Devlet Bahçeli diyor ki, 'Keşke onlar oraya gitmeseydi, biz zemin hazırlamış olsaydık, onlar oraya dönmeseydi.' Zemini hazırlayalım, biz hazırız" dediği açıklamasında şunları söyledi:

"Ben MHP ile AKP arasında farklar görüyorum. AKP'de Tayyip Erdoğan dahil yanındaki Hakan Fidan, Yaşar Güler ve diğer bir kesim, yani onlar adına konuşanlar henüz tam bir barış dilini kullanmıyorlar. Evet 'biz bu süreci yürütelim' diyorlar ama tehdit dilini kullanıyorlar. Bu tehdit dili hiç de uygun bir dil değil."

"TÜRKİYE'DE SERBEST SİYASET YAPMAK İSTİYOR"

Sürecin ilerleyebilmesi için yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğundan bahseden Aydar, 11 Temmuz'da yapılan silah bırakma eylemine katılan 30 terörist arasında bulunan Bese Hozat kod adlı Hülya Oran'ın siyaset yapmak istediğini kaydeden Aydar, şunları söyledi:

"Bese Hozat görevinin başında, siyaset yapıyor. İstediği de başkanıyla buluşup Türkiye'de serbest siyaset yapmak. Bütün mesele bu kadar açık ve net."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

