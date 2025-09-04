Telefonla tuvalete gidenler dikkat: Bu süreyi geçmeyin

ABD'de Boston merkezli Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'nde 1-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında 125 yetişkin ile bir anket yapıldı. Kişilere rutin kolonoskopi testi yapıldı. Hazırlanan sorulara bir de telefon kullanım sıklığı ve süresi soruldu.

Kolonoskopi sonuçları ile anket sonuçları kıyaslandı. Katılımcıların yüzde 66'sının tuvalette akıllı telefon kullandığı ve bu kişilerde hemoroid görülme riskinin daha fazla olduğu saptandı.

Araştırmacılar tuvalette telefon kullananların en sık yaptığı şeyin haber okumak ve sosyal medyada gezinmek olduğu sonucuna vardı. Uzmanlar telefon ile geçirilen sürenin 5 dakikayı aşmaması gerektiğini kaydetti.