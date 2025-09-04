Telefonda 1 milyon 430 bin lira dolandırıldı

Telefonda 1 milyon 430 bin lira dolandırıldı
Yayınlanma:
Erzurum'un Palandöken ilçesinde telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, bir kadını 1 milyon 430 bin lira dolandırdı.

Osman Bektaş Mahallesi'ndeki Gündoğdu G'yi arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, kimlik bilgilerinin çalınmasıyla ilgili operasyon düzenleneceğini söyleyerek para istedi.

Bunun üzerine evindeki yaklaşık 1 milyon 430 bin lira değerindeki altınları bozduran Gündoğdu G, parayı şüphelilerce gönderilen Sami K. adına IBAN numarasına yatırdı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Gündoğdu G. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine gelen polisler, Gündoğdu G'nin parayı yatırdığı bankayla iletişime geçtiklerinde paranın bir kripto varlık alım satım platformuna aktarıldığını belirledi.

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Türkiye
Avukatlar Sendikası'ndan 'adli yıl' açıklaması
Avukatlar Sendikası'ndan 'adli yıl' açıklaması
Su borusu kavgasında 2 kardeşi tabancayla katletti
Su borusu kavgasında 2 kardeşi tabancayla katletti
Mutlak butlan tartışmaları gölgesinde Kılıçdaroğlu'ndan CHP paylaşımı
Mutlak butlan tartışmaları gölgesinde Kılıçdaroğlu'ndan CHP paylaşımı