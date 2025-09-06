TELE1'in ekran karartma cezası sona erdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) TELE 1’e Merdan Yanardağ’ın “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” sözleri nedeniyle 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası vermişti.

5 günlük ekran karartma cezasına önce mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı verildi.

KARAR İPTAL EDİLDİ

RTÜK'ün TELE1'e verdiği 5 günlük yayın durdurma cezasına verilen yürütmeyi durdurma kararı daha sonra iptal edildi.

TELE1, yürütmeyi durdurma talebinin reddine ilişkin kararın iptali için bir üst mahkemeye başvuruda bulundu. Ancak üst mahkeme, yürütmeyi durdurma kararını ortadan kaldıran kararı iptal etmedi. Bunun sonucunda, TELE1’in yayını 31 Ağustos’u 1 Eylül’e bağlayan gece yarısından itibaren 5 gün süreyle karartıldı.

YENİDEN YAYINA BAŞLADI

RTÜK tarafından verilen 5 günlük ekran karartma cezasının sona ermesinin ardından, TELE1 yeniden yayına başladı.