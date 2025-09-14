Tekel bayisi cinayetinde sanık hakim karşısında! Bir babanın en acı cümlesi mahkeme kayıtlarına geçti

Olay, 13 Şubat saat 01.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’ndeki bir tekel bayisinde meydana geldi. Nurettin Sülün’ün işlettiği tekel bayisine arkadaşı M.C.D. ile birlikte gelen kar maskeli Ömer Candar, dolaptan aldığı iki şişe içkiyi montunun içine saklayarak dükkandan çıktı. Durumu fark eden iş yeri sahibi Nurettin Sülün, telefonla oğlu Serdar Sülün’ü arayarak durumu haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen Serdar Sülün, Ömer Candar ile sokak ortasında karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Candar yanındaki bıçakla Sülün'ü 3’ü kalbinden olmak üzere 7 yerinden bıçaklayarak arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Serdar Sülün'ü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı ancak Sülün, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARIM SAAT SONRA TAKSİDE GELEN YAKALAMA

Cinayetin ardından harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı bir arama başlattı. Ekipler, şüpheli Ömer Candar ile yanındaki arkadaşı M.C.D.’yi olaydan sadece yarım saat sonra Ankara Yolu Caddesi’nde bir taksiye binip kaçmak isterken, suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Emniyette 10 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Candar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"BIÇAK ÇEKECEK SANDIM RASTGELE SALLADIM"

Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan davanın ilk duruşmasında savunmasını yapan sanık Ömer Candar, olay günü parası olmadığı için içki çalmaya karar verdiklerini itiraf etti. Candar, cinayet anını şu sözlerle anlattı:

"İş yerinden kaçarak uzaklaşmaya başladım. Kaçarken maktulün peşimden hakaret ederek koştuğunu gördüm. Maktul beni bu şekilde kovalarken bir ara bana yumruk atarak beni yakaladı. O sırada elini beline doğru götürünce, bıçak çıkartacağından şüphelendim ve üzerimde bulunan çakıyı çıkartarak rastgele savurmaya başladım. Maktulün tam olarak neresine kaç kez bıçakla vurduğumu hatırlamıyorum. Bu olaydan dolayı çok pişmanım, ailesinden özür diliyorum."

"KEŞKE OĞLUM YERİNE BENİ ÖLDÜRSEYDİN"

Sanığın ardından söz alan maktul Serdar Sülün’ün babası Nurettin Sülün ise olay anını anlattı. Sanığın kar maskesiyle dükkana girdiğini ve parasını ödemeden içkileri aldığını belirten Sülün, "Elini de havaya kaldırarak ‘Hadi iyi akşamlar’ şeklinde bir söz söyledi. Bu şekilde iş yerimden içkiyi çalarak kaçtı" dedi. Oğlu Serdar'ın sanığı takip ettiğini ancak kendisinin o anları görmediğini belirten baba Sülün, sanığın oğlunun silah çektiği yönündeki beyanlarının doğru olmadığını söyledi.

Acılı baba, ifadesinin sonunda sanığa dönerek duruşma salonunda yankılanan şu sözleri söyledi:

“Keşke oğlum yerine beni öldürseydin.”

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, sanık Ömer Candar’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.