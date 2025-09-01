Tek teker üstünde ölümle dans! Umursamaz sürücü kameralarda

Tek teker üstünde ölümle dans! Umursamaz sürücü kameralarda
Yayınlanma:
Trafikte motosiklet üstünde adeta ölümle dans eden sürücünün hareketleri, cep telefon kamerasına yansıdı.

Çekmeköy Şile yolunda motosikletli sürücü, tek teker üstünde trafiğe tehlikeye atarak ilerledi.

Sürücünün trafikteki diğer araçları umursamadığı anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

TEK TEKER ÜSTÜNDE ÖLÜMLE DANS

Dün öğle saatlerinde Çekmeköy Şile yolunun Ümraniye istikametinde ilerleyen kimliği belirsiz bir sürücü motosikletinin üzerinde tehlikeli hareketler sergiledi.

Uzun süre tek teker üstünde ilerleyen sürücünün hem kendini canını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Uzun süre emniyet şerdinde ayakta ve tek teker üstünde ilerleyen motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

Motosikletin plakasız olması da dikkat çekti.

istanbul-cekmekoyde-motosikletlinin-te-892504-265053.jpg

istanbul-cekmekoyde-motosikletlinin-te-892500-265053.jpg

Kaynak:DHA

