TBB Başkanvekili Seçer en büyük serveti açıkladı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bizim bu ülkeye vereceğimiz en büyük servet; bu birliği, beraberliği, huzuru ve adaleti tesis etmektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart tarihinde tutuklanmasının ardından başkanvekili olarak 28 Mart tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesi başkanı Zeydan Karalar seçildi. Karalar da 8 Temmuz tarihinde tutuklandı. Karalar'ın da tutuklanmasının ardından göreve vekaleten 16 Temmuz tarihinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi.

Seçer dün, tasarımcı Dilek Hanif’in Mersin’e özgü dokumalardan tasarladığı kıyafetlerin sergilendiği Mersin Dokumaları Kıyafet Sergisi’ne katıldı.

EN BÜYÜK HAZİNE BİRLİĞİ, BERABERLİĞİ, HUZURU VE ADALETİ TESİS ETMEK

Seçer burada yaptığı konuşmada Türkiye’de topluma ilişkin ne varsa Mersin’de de bunun görülmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Cezaevi çıkışı konuşan Vahap Seçer, eylül ayını işaret etti!Cezaevi çıkışı konuşan Vahap Seçer, eylül ayını işaret etti!

Seçer, Türkiye'nin en büyük ihtiyacının birlik ve beraberliğin sağlanması ile adaletin tesis edilmesi olduğunu vurgulayarak, hem Büyükşehir Belediyesi olarak hem de bireysel düzeyde yaptıkları her çalışmanın, daha yaşanılabilir bir ülke yaratma amacını taşıdığını belirtti. Başkan Vahap Seçer, “Bizim bu ülkeye vereceğimiz en büyük servet; bu birliği, beraberliği, huzuru ve adaleti tesis etmektir. Herkesin kafasını sokabileceği bir yuvasının olduğunun hissini onda uyandırmak. Sosyal devleti varken, kimsenin kimseye ihtiyaç duymadığı, demokratik ve hukuk devleti anlayışını sindirmiş bir ülke yaratma görevimiz var. Emin olun yaptığımız her çalışma; işte bu özlemle tarif ettiğim Türkiye için yapılan çalışmalardır” dedi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

