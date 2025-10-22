Tayyar'dan al haberi... İBB soruşturmasında iş insanlarından sonra sürpriz isimler var dedi

Tayyar'dan al haberi... İBB soruşturmasında iş insanlarından sonra sürpriz isimler var dedi
AKP'nin eski milletvekillerinden ve sembol isimlerinden birisi olan Şamil Tayyar, İBB soruşturmasında ünlü iş insanlarının bir bir ifadeye çağırılmasının ardından, "Konuşulanlara bakılırsa sırada sürpriz isimler var." yorumunu yaptı.

19 Mart tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan İBB soruşturması kapsamında belediye başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbullu belediye başkanları ve çok sayıda bürokrat tutuklandı.

İŞ İNSANLARI BİR BİR İFADEYE ÇAĞIRILDI

Geçtiğimiz günlerde AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Astaş Holding ve Astaş Gayrimenkulün kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mandarin Otel’in sahibi Vedat Aşçı ve Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı.

"SIRADA SÜRPRİZ İSİMLER VAR"

Kamuoyunda çokça tanınmış iş insanlarının İBB soruşturması kapsamında ifadeye çağrılması gündem olmasının ardından AKP'nin sembol isimlerinden olan ve ayrıca eskiden partiden milletvekilliği de yapmış olan Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Tayyar soruşturma kapsamında iş dünyasının önemli isimlerinin yanına yenilerinin de eklenmesinin beklendiğini, konuşulanlara bakılırsa sırada sürpriz isimlerin olduğunu ifade etti.

Şamil Tayyar söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Murat Tomruk. Hamdi Akın. Vedat Aşçı. İBB soruşturması kapsamında ifadesi alınan iş dünyasının bu önemli isimlerine yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Konuşulanlara bakılırsa sırada sürpriz isimler var. İş dünyası tedirgin, operasyonun dalga boyu tahmin edilemiyor. Anlaşılan, yazımı tamamlanmak üzere olan İmamoğlu iddianamesine son nokta konmadan önce ortalık biraz daha hareketlenecek gibi. Süreç bir tamamlansın genel kanaatimizi ifade ederiz. İzleyelim, görelim bakalım.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

